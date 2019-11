Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 29 de noviembre de 2019, p. 25

La situación económica que enfrenta el país este año provocó que el ritmo de colocación de crédito se desacelerara, aseguró Enrique Bojórquez, presidente de la Asociación Mexicana de Financieras Especializadas (AMFE).

En términos generales somos un reflejo de lo que pasa en la economía mexicana, sí hay un freno en el crecimiento de las financieras y cuando se frena la economía tan bruscamente, impacta de inmediato en diversas áreas, entonces sí hubo un pequeño crecimiento en estos índices , indicó tras participar en una reunión de fin de año.

Lo que necesitamos es retomar el dinamismo, el crecimiento y el financiamiento, podemos pensar que en términos porcentuales se creció en términos de financiamiento directo, pero no tanto, y así es como se puede explicar , puntualizó Bojórquez.

El presidente de la AMFE expuso que el ritmo de crecimiento económico, y por ende de financiamiento en 2020 puede ser igual el año próximo.