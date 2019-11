Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 29 de noviembre de 2019, p. 24

Este año no habrá crecimiento económico y a poco menos de 40 días que termine 2019 será difícil revertir el ciclo, afirmó Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Aseguró que el año entrante estará en las manos del sector privado realizar las inversiones necesarias para que la economía vaya más a prisa y genere mayor crecimiento .