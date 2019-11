Aseguró que sobre el ring verán a un peleador que no se rinde y que hará todo para salir con el brazo en alto, por lo cual pidió el apoyo de la afición para el pleito estelar de Clash on the Dunes.

El mexicano llegó a Arabia Saudita a inicios de semana para ultimar detalles rumbo a la pelea que se realizará en la Diriyah Arena, inmueble que conoció y que está listo para recibir a 15 mil aficionados.

Es increíble el Diriyah Arena, una locura cómo construyeron todo en un mes y medio. Será sensacional pelear aquí, quiero hacer historia , dijo emocionado.

Ruiz llega a este pleito con un registro profesional de 33-1, 22 por la vía del nocaut, mientras el británico presenta una foja de 22-1, 21 antes del límite, y que quiere rencontrarse con la victoria para recuperar sus títulos.