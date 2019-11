Alondra Flores Soto

Se puede sentir tanta tristeza que empiezas a deshabitar el cuerpo. Eso lo sabe y afirma la fotógrafa Mayra Martell, quien desde 2005 documenta los casos de mujeres desaparecidas en su natal Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta que ella también fue víctima de uno de los agresores y tuvo que huir.

El acto de extrañar fue el título de la conferencia con la que compartió su experiencia y su trabajo de 14 años en el Centro de la Imagen, como parte del festival Fotoméxico, en esta edición dedicado a las mujeres.

Muñecas, fotografías, las camas tendidas a la espera, los recuerdos de la fiesta de 15 años, prendas, las habitaciones vacías y cartas son algunos de los objetos que fotografió durante sus encuentros con familiares de las víctimas, buscadas con carteles pegados en las calles. Fueron más de 15 casos a los que les pudo poner nombre y edad, saber qué soñaban y tantas veces llorar junto a sus madres.

El otro, una extensión

Lo que no entendió todo México, en Ciudad Juárez, principalmente, es que si le pasa al de enfrente te va a pasar a ti; preocúpate. Es generar una conciencia del otro y eso nos va ayudar a sobrevivir , explica sobre su labor. El amor, la conexión con las personas y entender que el otro es una extensión tuya es lo que puede salvar, afirma.

No me mates, no me mates, imploraba , es la cabeza periodística de un asesinato; el cuerpo semidesnudo boca abajo, así aparece en la portada de un periódico de nota roja uno de los casos que retomó Martell. Su abuela reconoció a la víctima por los huaraches que le había regalado; su nieta tenía 14 años. Fue el vecino –tantas veces ocurría– quien la secuestró y asesinó.

Durante estas casi dos décadas ha realizado trabajo documental sobre la desaparición forzada con testimonios de las familias, la ciudad, entrevistas con los presuntos asesinos y reportes oficiales.