En conferencia de prensa, Rosa Aguilar Ramos, ex subdirectora de Comunicación y Difusión del Conafe, señaló que el funcionario federal ha convertido la violencia en una forma de trabajo .

Ex trabajadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) denunciaron malos tratos, abusos y despidos arbitrarios del director general del organismo, Cuauhtémoc Sánchez Osio, quien ha generado, afirmaron, un clima de acoso y violación de derechos laborales dentro del consejo.

Ex trabajadores administrativos de Conafe denunciaron que Sánchez Osio, tiene un trato prepotente y humillante con el personal. Nos habla con groserías, patea las sillas, te avienta los documentos a la cara y te insulta . Explicaron que con la expectativa de conservar su fuente de empleo aguantamos muchos abusos, porque entendemos que cuando hay un cambio de administración los altos directivos cambian, pero el personal operativo de más experiencia nos adaptamos a trabajar con las nuevas directrices, pero en este caso no hubo ningún interés de evaluar nuestro trabajo , indicó el ex jefe de personal Miguel Hinojosa.

Sánchez Osio rechazó ayer dar declaraciones al respecto.