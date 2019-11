En el prólogo a la redición de La ciudad de las columnas, el ensayo que el escritor Alejo Carpentier le dedicó a La Habana, Leal afirma que Carpentier fue capaz de llevar a ese texto las inquietantes sensaciones de estar inmerso en el gozo generoso y extraño de los más recónditos rincones habaneros . Lo mismo se podría decir del historiador de La Habana, con la diferencia de que esos rincones existen, pueden tocarse, no son sólo emoción y memoria de los que los conocieron.

Cuando llegaron los obreros con sus palas mecánicas y su camión de grava, un hombre permanecía acostado en cruz sobre la vía. Decidido a no permitir que se pavimentara, gritaba: ¡Sobre mi cadáver! Era Eusebio Leal. Otro funcionario de mayor jerarquía y sensibilidad que el tecnócrata del asfalto, salvó a Leal de la lapidación y a cientos de edificios, calles, parques y fortalezas que, sin él y sin sus amotinamientos, quizás ya no existirían.

A la Oficina del Historiador, a Fidel Castro que apoyó que el gobierno otorgara a las obras del centro histórico un régimen económico especial que permitió invertir sus ingresos en el rescate del patrimonio y el desarrollo de una red comunitaria, le deben los habaneros el hábito de pasar los domingos y las vacaciones escolares en La Habana Vieja. El lujo de muchas familias, sin modos de pagar los altos precios del turismo, ha sido llevar a sus hijos a caminar por esas calles que miran al puerto, jugar con las palomas de la Plaza de San Francisco de Asís, asistir a exposiciones, conciertos y teatros callejeros, y luego terminar en la Casa del Chocolate, al alcance de todos los bolsillos.

Este 16 de noviembre La Habana cumplió 500 años de fundada en torno a una ceiba, bajo la cual se ofició la primera misa. En las decenas de homenajes que se le han rendido a la ciudad por estos días, se ha recordado a Eusebio como alma salvadora del centro histórico. No fue una, sino varias las veces que gritó ¡Sobre mi cadáver! , pero más las que fue escuchado y acompañado sin mayores contradicciones. Jamás intentó convertir la ciudad intramuros en un museo –otra tentación del urban renewal–, sino en un lugar entrañable histórica y arquitectónicamente hablando, que ha dado trabajo a más de 14 mil personas y vivienda a 11 mil familias. Es que no era posible una restauración material, de la forma, si no se abordaba el contenido, es decir la cuestión social , ha dicho el historiador de La Habana.