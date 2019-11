Fabiola Martínez, Ana Langner y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 28 de noviembre de 2019, p. 9

Frente al anuncio de Donald Trump de catalogar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con un: cooperación, sí; intervencionismo, no... y ahí lo dejamos .

Aunque sostuvo que no entrará en polémica por ser víspera del Día de Acción de Gracias en el país vecino –por lo que no es buen momento para la confrontación política , y aprovechó para enviar un abrazo fraterno al pueblo estadunidense–, al ser interrogado sobre el tema en su conferencia de prensa de ayer, mandó un breve mensaje a los mexicanos en territorio nacional y a los que viven en Estados Unidos: no hay nada que temer .

Puntualizó que giró instrucciones al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para atender el tema y, cuando lo considere, informará sobre ello con mensajes o comunicados.