Periódico La Jornada

Jueves 28 de noviembre de 2019, p. 6

Zacatecas, Zac., La iniciativa presentada por Morena en la Cámara de Diputados con el fin de rotar cada tres años la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) está destinada a la subordinación política , por lo cual es necesario defender la autonomía de los órganos electorales, advirtió ayer el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.

Explicó que en esa iniciativa se plantea que cada tres años la Cámara de Diputados designe quién presidirá el INE; es decir, la mayoría que resulta de las urnas es la que va a decidir quién va a ser el presidente del órgano electoral .

Al asistir al 22 aniversario del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Córdova Vianello detalló que cuando la presidencia de un órgano depende de las mayorías en turno, evidentemente hay un debilitamiento de la autonomía.