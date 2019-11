Al resolver una queja del PAN y de un particular, los magistrados estimaron que sólo en algunas mañaneras se llevo a cabo la difusión de propaganda gubernamental, por lo cual se sancionará a los concesionarios que realizaron la transmisión de manera íntegra durante la etapa de campaña y veda electoral en los seis estados que tuvieron comicios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no incurrrió en promoción personalizada durante las conferencias matutinas realizadas durante los procesos electorales celebrados este año, debido a que no buscó resaltar su imagen o asociarla a alguna fuerza política con el fin de influir en las preferencias electorales, resolvió ayer la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por mayoría, los magistrados decidieron que el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales no vulneró el principio de imparcialidad al difundir las conferencias. Sus facultades implican generar la señal y ponerla a disposición de los concesionarios de radio y televisión, explicaron.

Por otra parte, ante el señalamiento de PAN, PRD y un particular acerca de que durante el AMLOFEST no se rindió un auténtico informe de labores y dicho evento sirvió para posicionar a López Obrador y a su partido Morena, la sala especializada estimó que el jefe del Ejecutivo no realizó manifestaciones que buscaran adjudicarse logros por acciones de gobierno o posicionar a alguna fuerza política, sino aportar a la rendición de cuentas.