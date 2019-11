Néstor Jiménez y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 28 de noviembre de 2019, p. 4

Después de sostener casi 10 reuniones con las autoridades federales durante el sexenio actual, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sostuvo que, si bien aún no es suficiente, hay avances en los diálogos con el gobierno, y al hacer un balance sobre los acuerdos pactados con la administración federal, indicó: vamos avanzando poco a poco .

Entrevistado fuera de Palacio Nacional tras salir de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador –a la que también acudieron los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Educación Pública, Esteban Moctezuma–, Enrique Enríquez, dirigente de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adscrito a la CNTE, comparó las mesas de negociación con la relación que tenían con el gobierno de Enrique Peña Nieto.