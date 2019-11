La que de plano prácticamente no se mueve es la tasa de informalidad laboral (que considera a la población económicamente activa como porcentaje de la población de 15 años y más), que en octubre pasado fue de 56 por ciento, 0.7 por ciento menor a la reportada en septiembre de 2019, pero 0.4 por ciento mayor a la de igual mes, pero de 2018.

De acuerdo con la estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los 10 primeros meses del presente año se registraron cerca de 650 mil empleos formales, pero con todo aumentó la población desocupada, la cual, para efectos de la medición del Inegi, es aquella que no trabajó siquiera una hora durante la semana en que se levantó la encuesta respectiva, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad para ocuparse.

eporta el Inegi que en octubre pasado la tasa de desocupación –que no de desempleo– fue de 3.6 por ciento de la población económicamente activa (PEA), una proporción 0.1 por ciento superior a la del mes previo, aunque mayor en 0.4 por ciento respecto del mismo periodo de 2018.

La información del Inegi detalla que en octubre pasado por sexo, la tasa de desocupación en los hombres se estableció en 3.6 por ciento, ligeramente mayor que la del mes precedente, y en las mujeres en 3.5 por ciento, igual que la de un mes antes. En particular, al considerar solamente el agregado urbano de 32 ciudades del país, en donde el mercado de trabajo está más organizado, la desocupación en este ámbito se ubicó en 4.3 por ciento de la PEA, un incremento de 0.1 puntos porcentuales respecto de la de septiembre pasado y de 0.6 puntos con relación a la del décimo mes de 2018, con cifras ajustadas por estacionalidad .

En materia de subocupación (la población que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas) el Inegi señala que al cierre de octubre pasado la tasa respectiva fue de 7.5 por ciento de la población ocupada según cifras desestacionalizadas, una proporción menor en 0.3 puntos porcentuales respecto del mes previo, pero mayor en 0.8 puntos si se le compara con el mismo mes de 2018. En el agregado urbano de 32 ciudades el indicador fue de 6.7 por ciento, un alza de 0.1 puntos porcentuales respecto a la del mes inmediato anterior y de 1.3 frente a la de octubre del año pasado.

Las rebanadas del pastel

Nunca se puede confiar en el gobierno gringo y menos si se trata de Donald Trump, quien cada día se muestra más bárbaro. La realidad desmiente al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien no deja de presumir la excelente relación bilateral, que está en uno de los mejores momentos de los últimos años que se basa en el respeto mutuo y en el reconocimiento del peso de México y su democracia, con un gobierno vigoroso, fuerte, legítimo y respetado; eso determina que la relación entre ambos países sea de respeto, no de sumisión. Hay muy buena comunicación entre ambos gobiernos . Pues resulta que no, y el cavernario de la Casa Blanca sigue dando muestra de ello.

cfvmexico_sa@hotmail.com