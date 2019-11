E

n medio de la discusión que ha provocado el recorte decretado por la Cámara de Diputados de mil millones de pesos al presupuesto de 2020 del Instituto Nacional Electoral (solicitó la fantástica cifra de 12 mil 493 millones, aparte del subsidio a la partidocracia), hizo su aparición en el escenario un soplón que revela la probable corrupción y el evidente despilfarro imperantes en el instituto. Un caso que denuncia es la compra de equipo de cómputo. El INE decidió gastar 344 millones de pesos para cambiar la tecnología para el monitoreo de radio y televisión, aunque es evidente que de un año a otro no se requiere renovar la tecnología para esa función. Tendría que haberse pedido mucho menos dinero y sólo renovarse la más antigua para que no se convierta en obsoleta. Tiene sentido. Pero como dijo famoso personaje: Sin compras no hay sobras . No es cualquier individuo quien hace la denuncia, sino el consejero del propio INE Roberto Ruiz Saldaña, en entrevista con el portal Sin Embargo.

Vida de mirreyes

El Consejero Ruiz Saldaña menciona otros gastos discutibles del INE: 49 millones para la Estrategia nacional de cultura cívica, un proyecto que no debe dejarse, pero con menos dinero; seguro de separación individualizada, que consiste en un fondo de ahorro en el cual la alta burocracia del INE ahorra un peso y el pueblo mexicano pone otro peso; vehículos oficiales que no se justifican; tarjetas de crédito para comidas de los consejeros y directores ejecutivos; viajes al extranjero para acudir a foros; ayuda disfrazada de alianzas estratégicas a instituciones académicas. Hasta ahí lo revelado por el consejero Ruiz Saldaña. Vale recordar que de 2014 a 2020, mantener al INE le habrá costado a los contribuyentes 83 mil 695 millones de pesos. Un dato pista: hay algunos nombres que aparecen casi siempre en el comité de presupuesto: Marco A. Baños Martínez, Ciro Murayama Rendón, Jaime Rivera Velázquez y Benito Nacif Hernández.

Pronto pago, dice Slim