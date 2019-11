Aldo Anfossi

Jueves 28 de noviembre de 2019

Santiago. Sebastián Piñera aportó nueva evidencia de que capitanea el naufragio de su gobierno desconectado de la realidad: apenas ayer se anunció que desiste de viajar la próxima semana a Madrid, donde quería inaugurar la conferencia acerca del cambio climático. La decisión era evidente, pero lo inaudito es que el gobierno se tardara en hacerla explícita, lo que prueba que el presidente insistía en ir, pese a 41 días de alzamiento social sin perspectiva de parar.

Tal vez pesó que la noche del martes fue superviolenta en muchas ciudades de Chile, tanto, que el ministro de Defensa, Alberto Espina, lo describe así:

La situación que está viviendo el país en materia de seguridad es extremadamente crítica. Se están registrando niveles de violencia que no se daban desde el retorno a la democracia, bajo ninguna circunstancia. Asaltos, saqueos, enfrentamientos en la calle entre ciudadanos, policías absolutamente sobrepasados y desbordados , sostuvo ante una comisión legislativa.

Y agregó: Es un deber, no un favor, que las autoridades políticas sean capaces de concordar medidas de seguridad para proteger a los chilenos. No va a haber, ni va a subsistir ningún acuerdo de otra naturaleza si no hay respeto al orden público y mínimas garantías de que no habrá saqueos, ataques como se están produciendo, con una destrucción gigantesca . Claramente aludía al proceso constituyente acordado.

En rigor, es el gobierno el que está absolutamente rebasado: el orden público no existe. El miércoles trascendió un audio en el cual un oficial, en la ciudad de Quilpué, notifica que no podían seguir operando.

Nos retiramos de El Belloto. Estamos absolutamente superados. Tengo carabineros lesionados, los vehículos apedreados, bombas molotov, no tengo gas, no puedo disparar escopetas. No estamos obligados a lo imposible, hemos apechugado cuerpo a cuerpo prácticamente. Más no podemos, más no se puede , se escucha.

Y Piñera, quien tiene una aprobación en torno a 12 por ciento y un rechazo superior a 87 por ciento, sólo atina a insistir en su agenda anti : antiencapuchados, antibarricadas, antisaqueos, y en que lo faculten para ordenar la militarización del país. No toma ninguna decisión contundente de política social que ayude a apaciguar el incendio que calcina su presidencia. Y su recurrencia a hablar de violencia, delincuentes, pillaje, vandalismo y prometer persecución, sólo añade presión a la caldera, coinciden analistas.