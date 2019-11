No ha sido fácil para ninguno de nosotros (los deportistas) estar donde nos encontramos , lee Alexa con gracia y timidez; pero creo que todos hemos luchado y sido perseverantes para lograr nuestros sueños .

La gimnasta no sólo se hizo visible por sus incuestionables éxitos deportivos, que incluyen la primera medalla de una mexicana durante el Mundial de Gimnasia Artística de Qatar en 2018, sino también porque fue víctima de una oleada de ataques anónimos y masivos en las redes sociales. Aquel acoso mediático la llevó a protagonizar un rol ejemplar contra esa forma de violencia.

Este premio no es para callar la boca de nadie , aclara Alexa después de la ceremonia; no tuve que sobreponerme a nada, porque aquello (los ataques) no me afectó, no siento que me haya dañado en lo personal ni que se convirtiera en un obstáculo; sólo me di cuenta que había llegado al punto donde la gente estaba al tanto de mi existencia .

Motivar a las niñas

Alexa incluso se resiste a mirarse como una líder, aunque admite que es posible que la popularidad la convierta en un referente para mucha gente y entonces piensa que puede ser benéfico para los demás.

Espero que esto sirva de motivación para otras niñas , dice con voz casi infantil; si alguien sufre de discriminación, sólo les recomiendo que traten de superar sus propios demonios y no los de otras personas .

Con la firmeza que otorga la experiencia, la clavadista Paola Espinosa recibe su cuarto Premio Nacional, esta vez por su trayectoria.

Me hace sentir que valió la pena todo , dice con serenidad; era el premio que me faltaba; recibí tres, pero me faltaba este y lo recibo con mucha mayor emoción, porque ahora soy mamá .

Otros galardonados fueron el nadador Diego López en deporte adaptado; Alfonso Victoria como entrenador y César Valenzuela por su labor de juez en gimnasia artística.