Jueves 28 de noviembre de 2019, p. 4

Los trabajos arqueológicos que se realizan en el Templo Mayor y calles aledañas son muy importantes porque presentan la correlación entre la arqueología y las fuentes históricas , explicó el arqueólogo e investigador Eduardo Matos Moctezuma durante la presentación del libro Al pie del Templo Mayor de Tenochtitlan.

Esta obra, dividida en dos tomos, lleva como subtítulo Estudios en honor de Eduardo Matos Moctezuma, fundador del Proyecto del Templo Mayor (PTM) y del Programa de Arqueología Urbana (PAU), a cargo de las excavaciones y otros trabajos que han permitido localizar y estudiar tanto el Templo Mayor como el de Ehécatl-Quetzalcóatl, la cancha del juego de pelota y el huei tzompantli.

Al pie del Templo Mayor reúne las conferencias que presentaron 54 especialistas en la primera Mesa Redonda de Tenochtitlan, organizada en El Colegio Nacional en 2015, que abordó los avances más recientes de las investigaciones multidisciplinarias en esa zona del Centro Histórico.

La presentación del libro, elaborado con la coordinación de los arqueólogos Leonardo López Luján y Ximena Chávez Balderas, se realizó también en El Colegio Nacional, institución encargada de la edición y publicación, con la presencia de Matos Moctezuma, los arqueólogos Raúl Barrera Rodríguez, Manuel Gándara Vázquez y López Luján, y la restauradora María Barajas Rocha.

La intermultidisciplina es apabullante; estamos viendo que la arqueología ya no se concibe por sí sola, tiene que contar con científicos y académicos de otras disciplinas, quienes bajo la supervisión del arqueólogo aportan información importantísima , detalló Matos Moctezuma, quien expresó un reconocimiento a los trabajadores que llegan adelante con la cucharilla y la brocha, a veces con el pico y la pala .