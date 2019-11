Amor a las rarezas

Según el sitio web de la institución vienesa, Neuwirth refiere: “Desde que era niña me he interesado en todo, desde las artes hasta la política, desde las ciencias hasta la sicología humana. Me he dejado inspirar por las pequeñas y grandes cosas que el mundo tiene para ofrecer, por la maravillosa diversidad de la vida, y veo esto reflejado en Orlando, porque es el amor a las rarezas, a lo paradójico, a lo grotesco, al virtuosismo, a la exaltación y a la exageración lo que constituye la esencia de esta biografía ficticia, que pretende crear una nueva morfología de la narración”.

La compositora añade que se trata también de una sofisticada y sutil forma de atracción sexual que rechaza ser encasillada en cualquier género. Además de negarse a ser condescendiente y a ser tratada de manera condescendiente, algo que le sucede continuamente a las mujeres, sin fin a la vista .

La Ópera Estatal de Viena destaca que el teatro musical de Olga Neuwirth abre una puerta al reino de lo que se ha simultáneamente experimentado, leído y escuchado; el conocimiento y el sentimiento, en otras palabras, el reino de la ficción, construido a partir de los recuerdos .

El rotativo británico The Guardian refiere que la ópera, que ha sido llamada la forma de arte más misógina debido a la propensión a que los terribles destinos caigan sobre los personajes femeninos, está cambiando lentamente, con más acceso para las compositoras y directoras y una tendencia cada vez más experimental, que implica nuevos escenarios y formatos .

The Guardian recordó que en 2016 la Ópera Metropolitana de Nueva York escenificó su primera pieza escrita por una mujer en más de un siglo, L'amour de loin, de la finlandesa Kaija Saariaho. También que en el festival de Wagner en Bayreuth de este año fue abucheada una producción de Tannhäuser en la que participaba un artista drag británico.