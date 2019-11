Ana Langner

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de noviembre de 2019, p. 36

La Secretaría de Gobernación (SG) y el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) examinarán las conductas registradas el lunes en la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En entrevista con medios, tras participar en el Encuentro por la igualdad y la no violencia contra las mujeres y las niñas, organizado ayer en la sede de la Cancillería, la titular de la SG, Olga Sánchez Cordero, aclaró que no todas las manifestaciones convocadas el lunes por organizaciones fueron violentas.

Estoy en contacto con la jefa de Gobierno de la CDMX para ver cuáles conductas pudieran ser ilícitas, debemos checar eso , declaró la funcionaria.

Añadió que el respeto y orden deben prevalecer en las manifestaciones. Entiendo y comprendo la impotencia que muchas de estas mujeres sienten, sobre todo por la falta de respuesta que muchas veces tienen los feminicidios y violencia; sin embargo, debe privar el respeto a los monumentos históricos y al orden .

La secretaria de Gobernación reconoció, no obstante, que las respuestas no han sido óptimas, porque cuando una mujer acude a las instancias de procuración de justicia, si no hay perspectiva de género es revictimizada y no hay respuesta por parte del Estado .

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, momentos después de participar en el mismo encuentro, publicó en su cuenta oficial de Twitter una fotografía del Hemiciclo a Juárez, libre de pintas que se habían llevado a cabo el lunes durante la marcha.