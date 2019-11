Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de noviembre de 2019, p. 15

La titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, se confrontó con el legislador de Morena Napoleón Gómez Urrutia. Al asistir a una reunión con la Comisión de Trabajo en el Senado, la funcionaria reconoció que el outsourcing se fue extendiendo en el sexenio pasado a empresas factureras y de lavado de dinero, es una red muy compleja , sin embargo, sostuvo que la Ley Federal del Trabajo contiene los candados necesarios para frenarla.

En respuesta, el presidente de la comisión y líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, advirtió que es necesario un nuevo marco legal. Se tiene que reformar la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), replicó la funcionaria y Gómez Urrutia le entregó al final una copia de su iniciativa, que dijo contempla una modificación integral.

Alcalde, al responder a los senadores sobre la tercerización, insistió en que en la ley “hay candados para impedirla, pero la administración anterior no los respetó. En ésta administración tenemos colaboración con el IMSS, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal, hemos realizado megaoperativos e inspecciones a esas empresas y hemos detectado irregularidades.