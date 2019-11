Responsable del cabildeo con el fin de alcanzar el acuerdo, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, destacó que el gobierno se abocará a destrabar obstáculos administrativos. Hay que quitar burocracia. Este es un compromiso, no es un evento político, es un evento real. El 70 por ciento están muy claros, algunos tendremos que limpiar ciertos procesos para que haya transparencia .

La inversión privada, describió el Presidente, representa en todo el mundo 80 por ciento del total, incluso en China, donde su participación se ha incrementado. Los recursos públicos son desde luego importantes, pero funcionan básicamente como inversión semilla para detonar el crecimiento con la participación del sector empresarial.

El acuerdo, sostuvo López Obrador, representa la base para la creación de infraestructura en el país con inversión privada, y lo consideró una muestra de que hay voluntad, una clara, franca manifestación para sacar adelante al país. Esta es una manifestación de que los empresarios no sólo tienen como objetivo la obtención de utilidades, sino que están preocupados por el desarrollo del país”.

Tras reconocer que en su administración ha habido diálogo y diferencias con la iniciativa privada, se refirió a la renegociación de los contratos de los gasoductos como el esquema de conciliación. Un distintivo del gobierno que represento es que los compromisos se cumplen, aunque se hayan firmado en gobiernos anteriores, nosotros tenemos que honrar esos compromisos .

Describió las acciones gubernamentales para generar condiciones de certidumbre para la economía a partir del manejo disciplinado de las finanzas públicas: dijimos que no iba a aumentar la deuda pública en términos reales, lo estamos cumpliendo; que no íbamos a tener déficit en el manejo de las finanzas, se está cumpliendo; que no se iban a crear impuestos nuevos o se iban a aumentar los impuestos, estamos cumpliendo; que íbamos a mantener los precios de combustibles en términos reales, se está cumpliendo. Todo esto da confianza para la inversión”.