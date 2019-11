C

omo no tienen nada mejor que hacer, a los clarividentes financieros les ha dado por enfrascarse en un debate , igual de interminable que de frívolo, en torno a si la economía mexicana está o no en recesión técnica , cuando la urgencia nacional exige que los expertos en la materia aporten rutas de salida, alternativas viables para poner a caminar al elefante reumático (López Obrador dixit) y reactivar un aparato económico que acumula casi cuatro décadas con un raquítico avance de 2 por ciento anual promedio.

A lo largo de ese periodo los mismos clarividentes financieros que hoy debaten no dijeron ni pío sobre el anémico crecimiento que registró el país, pues se la pasaron festejando lo bien que marcha la economía mexicana y aplaudiendo la ruta correcta que cacarearon los seis gobiernos neoliberales, cuando en los hechos el modelo y el ínfimo avance lo único que provocaron fue desigualdad e incremento sostenido de la pobreza, por un lado, y un aberrante desequilibrio en el reparto de la riqueza e insultantes fortunas para un grupúsculo, por otro.

Pero ahora los clarividentes decidieron dejar atrás su papel de aplaudidores para entrar de lleno a un debate que no contribuye en nada, pues lo que urgentemente requiere México son soluciones de corto y largo plazos, y no descubrir si el hielo es frío.

Cierto es que si México se fue a la lona –y allí se mantiene– con un crecimiento de 2 por ciento como promedio anual a lo largo de seis gobiernos neoliberales (tres veces menos que antes del neoliberalismo), también lo es que nunca saldrá del hoyo con cero por ciento. Pero ¿dónde están las alternativas? ¿En el debate de si es o no recesión técnica ? Más seriedad, pues.