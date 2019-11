T

anto que se esforzaron los tecnócratas del Inegi, bajo la batuta del peñanietista Alfonso Santaella, para arrinconarnos en la duda existencial de si estamos en recesión o sólo en un periodo de estancamiento económico, para que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, nos aterrizara en la realidad con una sola palabra: ocioso.

Pues sí, ya estamos prácticamente a un mes de que concluya 2019, es ocioso perder el tiempo en esas disquisiciones a las que son adictos los tecnócratas. Lo que hay que hacer es ver hacia 2020 y los años siguientes. Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, presentó el Plan de Infraestructura Nacional que detonará, tan pronto como ya, una inversión de 859 mil millones de pesos en 147 proyectos a lo largo de los próximos años. El compromiso fue formalizado en Palacio Nacional, entre lo más granado del sector empresarial y el presidente López Obrador.

Recursos financieros, de sobra

La pregunta inevitable es ¿dónde están los recursos para realizar tamaña inversión? Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, en la misma reunión, lo explicó así: Disponemos no sólo de los 600 mil millones que tiene la banca, de los cuales puede invertir, si somos consistentes con lo que ha sucedido en el pasado, el 14 por ciento, aproximadamente 84 mil millones de pesos disponibles por año. Las Afore tienen 3.9 billones de pesos captados y únicamente invierten el día de hoy el 4 por ciento de ese dinero en infraestructura. Si nosotros aumentamos un uno por ciento vamos a tener 39 mil millones anualmente para invertir más los fondos de inversión privados en México, que tienen 2.6 billones de pesos, serían 26 mil millones de pesos adicionales . Agregó Niño de Rivera: Así que recursos en México e internacionales hay suficientes para cumplir con este primer paquete y con los demás que tengamos en el futuro .

Estabilidad y confianza

Carlos Slim, a su vez, también desestimó las cifras del PIB: “(La economía) no creció este año, pero como dije, no era importante. Ya sabíamos que no iba a haber crecimiento, entonces se sentaron las bases para las finanzas públicas. Hubo mucha disciplina por parte del sector público, no subió la deuda, la inflación bajó… entonces eso creó una gran confianza para la inversión financiera que es la que está disponible. Lo trascendente no era si crecíamos, sino que se sentaran las bases de lo que hoy se plantea”.