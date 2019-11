Abril del Río

Miércoles 27 de noviembre de 2019, p. a16

El triatleta Rodrigo González se mostró confiado en la preparación que ha desarrollado para conseguir un boleto a sus segundos Juegos Olímpicos en Tokio 2020, aunque admitió que es muy fuerte la competencia también entre mexicanos con Crisanto Grajales e Irving Pérez, pues cada país podrá tener un máximo de dos plazas por rama, hasta ahora ninguna alcanzada.

Ahora todos estamos al máximo, tenemos que hacer lo mejor posible, porque uno de los tres se va a quedar fuera , planteó el triatleta capitalino en entrevista.

“La verdad yo me siento bastante… pues no confiado, pero seguro; sé que puedo estar ahí (clasificado), simplemente es no cometer errores, cuidar las lesiones, eso más que todo te puede sacar de circulación y hacer la diferencia entre competir o no”, expresó.

Y es que Rodrigo calificó a Juegos Panamericanos de Lima 2019, pero una lesión en el muslo derecho que no tuvo el tratamiento adecuado, le impidió la participación, no sólo en la justa continental, sino en el preolímpico de Tokio, así como en la Serie Mundial de Triatlón, en Lausana, Suiza, en meses pasados.