Miércoles 27 de noviembre de 2019, p. a15

Pachuca. El delantero turco Kazim Richards se convirtió en el primer refuerzo de Pachuca de cara al Clausura 2020, un día después de que se confirmará al uruguayo Paulo Pezzolano como nuevo técnico de la institución. Al no clasificar a la liguilla, la directiva de los Tuzos quiere conformar un equipo que compita por los primeros puestos el siguiente torneo, por lo que contrataron al ex artillero de Veracruz, quien estuvo dos torneo en el Puerto, pero decidió no continuar en el club ante la falta de pagos. Incluso, el futbolista de 33 años no se presentó al último cotejo de la temporada ante Chivas. Kazim llegó a México a Lobos BUAP en 2018.