Vamos a tener un gran plantel y la obligación del cuerpo técnico será que funcione como equipo dentro y fuera del campo, esa será nuestra misión principal. Tenemos que estar arriba en la tabla, jugar bien al futbol y de ahí darle alegría a la gente , señaló el entrenador.

Por su parte, Amaury aprovechó la reunión con la prensa para descartar que el equipo tapatío esté a la venta, tras la muerte de su padre Jorge Vergara.

Quiero ser muy claro. Chivas no está en venta. Esto es muy importante para mí y para mi familia. Hoy estamos más comprometidos que nunca con este club. Obviamente con todo el aprendizaje y las enseñanzas que mi padre me dio , sostuvo el dirigente, quien además reveló que le hizo una promesa a su papá antes de morir, la cual no quiso compartir, y aseguró que no descansará hasta cumplirla.

En tanto, ex jugadores del equipo rojiblanco opinaron que la llegada de Peláez y la permanencia de Tena ayudarán al plantel a salir de su mala racha.

El ex defensa Jonny Magallón indicó que Tena es un tipo que tiene un muy buen trato con el jugador, que forma grupo, es muy eficaz y ha demostrado que es un entrenador que le viene bien al Guadalajara .