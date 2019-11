Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de noviembre de 2019, p. 3

La escritora Bárbara Jacobs, colaboradora de La Jornada, fue galardonada ayer con la Medalla de Oro de Bellas Artes en el campo de literatura, con la cual se reconoce a quienes han dedicado su vida a una disciplina artística y con ella han contribuido al engrandecimiento de México .

En una cálida ceremonia que se realizó en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, se reunieron amigos, colegas y lectores de la narradora, quienes le brindaron una larga ovación para confirmarle que sí, México la quiere.

Fue la respuesta del público luego de que la escritora contó que ha pasado toda su vida “deshojando margaritas, me quiere, no me quiere, preguntando a cada persona alrededor. En vista de que desciendo de inmigrantes y desterrados –unos y otros igualmente por convicción propia– y de que, como quiera que sea, pero en consecuencia, tengo derecho a ser considerada nacional de tres países, México, Estados Unidos y Líbano, sucede que a lo largo de mis 72 años me he sentido tan de aquí como tan de allá, tan no de aquí como no de allá, o sea, he estado alternando el deshojamiento de la margarita, asimismo con dos sensaciones de pertenencia opuestas que, al aplicárselas a cualquiera de estos países, puedo sintetizar en la fascinante expresión mexicana: me hallo, no he hallo.

Me hallo, no me hallo

Estoy aquí y declaro: me hallo, no me hallo. Estoy allá y declaro: me hallo, no me hallo. No se trata de tener seguridad de a cuál de estos países tengo derecho de llamar propio, sino más bien cuál me quiere y cual no me quiere, y lo único que pretendo decir con todo esto es que ahora que recibo la medalla de Bellas Artes de literatura siento, sin ninguna duda, que México me quiere, lo cual me causa un reconfortante sosiego.

En primera fila, la amorosa mirada del artista Vicente Rojo, pareja de Bárbara, la arropó durante toda la ceremonia, y fue él quien con más entusiasmo aplaudió a la escritora, en momentos con el puño en alto en señal de triunfo.

La directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), Lucina Jiménez, señaló que entregar la Medalla de Oro a Jacobs, “una gran escritora, poeta, ensayista, maestra, traductora y mujer generosa de este país, nos honra porque así enriquecemos y reconocemos a las letras mexicanas.

“Bárbara es generadora de una obra extensa. Hablar de ella es hablar del mundo de los buenos libros desde el punto de vista artístico, académico, pero también de quienes somos sus lectores.