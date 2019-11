En el sureste mexicano ocho de cada 10 viviendas no reúnen las condiciones para decir que son adecuadas , afirmó. Faltan fácilmente cinco millones de viviendas en el país; algunas existen, pero se encuentran en asentamientos informales, lugares carentes de condiciones no solamente de la vivienda misma, sino de la infraestructura y también del espacio público, equipamiento, las amenidades necesarias , expuso.

López Moreno participó ayer en el Foro internacional para la vivienda adecuada y urbanismo sostenible, que organizó el gobierno de Coahuila, uno de los estados con mayor cantidad de viviendas deshabitadas en el país.

El especialista consideró que ningún esfuerzo para combatir la pobreza y marginación será suficiente, mientras las ciudades carezcan de vivienda digna y espacios de urbanismo adecuados.

Consideró que “nadie puede tener crecimiento y prosperidad y echarla a un caño con viviendas abandonadas o subutilizadas.

Si las viviendas no están ocupadas, la mayoría de las veces se debe a que son inhabitables, no sólo por el espacio en sí, sino porque no tiene transporte, no hay escuela cerca, ni centros de salud.