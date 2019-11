Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Martes 26 de noviembre de 2019, p. 11

La pretensión de la familia LeBarón para que el gobierno estadunidense clasifique la operación de las bandas de narcotraficantes como narcoterrorismo es inadmisible para México, porque sus consecuencias jurídicas implicarían una intervención de Washington en territorio nacional, advirtió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien dijo que esto era una medida inconveniente e innecesaria .

Durante la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la postura respetuosa del mandatario estadunidense, Donald Trump, al ofrecer su colaboración tras el operativo en Culiacán y el ataque a la familia LeBarón. Sin embargo, alertó sobre presiones internas: en nuestro país hay algunos que están demandando casi una intervención. Eso nunca lo vamos a aceptar, eso tiene que ver con una concepción conservadora .

López Obrador aseveró que los problemas que enfrenta el país los deben resolver los mexicanos, no queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. Es muy clara nuestra Constitución, que es la ley de leyes: no intervención, autodeterminación de los pueblos. No somos vendepatrias. No vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero .

Ebrard Casaubón destacó que los avances en las investigaciones sobre el ataque a la familia LeBarón –en la que colaboran ambos países– van avanzadas, aunque no se han hecho públicos para evitar riesgos de filtraciones que afecten las indagatorias. Precisó que los niveles de colaboración han sido importantes, lo que garantiza que no habrá impunidad.