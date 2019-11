T

odo parece indicar que la renuncia que presentó Ricardo Ruiz a la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México sólo fue una farsa que pretendía hacer creer que se pondría un poco de orden en el organismo para que el caos no sufriera daño, y a decir verdad, les ha salido bien.

Para empezar, Ruiz hizo circular en redes sociales un texto en el que advertía de su renuncia, sin que esta fuera conocida por la coordinación política del organismo que él, Ruiz, dejó en manos de lo que queda de Acción Nacional, y consciente de que ese texto se filtraría a los medios.

No obstante, en un agregado el diputado asegura: Sólo me faltó decir una cosa. Para efectos Públicos mi renuncia será por Motivos Personales (en altas como en el original), no acostumbro a filtrar, ni debatir asuntos o criticas internas del Grupo en los medios. Repruebo tajantemente esa práctica. Asumiré los costos, las denostaciones o especulaciones que habrá sobre esta decisión , y concluye con esta sentencia: Cualquier filtración o interpretación parcial de esta decisión, no será por causa mía .

Y claro, el texto circuló con velocidad de bala por todos lados, y hasta hubo por ahí una declaración llena de alarma del coordinador político que no se daba por enterado del gesto de Ruiz, pero lo desmentía. No obstante, lo que el diputado de Morena escribió sí es una radiografía fiel de lo que sucede en el Congreso.

Para empezar, admite que llegó a la coordinación en un momento muy complejo de crisis y división , y reconoce, en los hechos , la existencia de “grupos internos –así llama a las tribus–, con disciplina y toma de decisiones propios. Hoy los conflictos internos se están agudizando”.

Luego da cuenta de su debilidad y asegura que los acuerdos que toma la fracción no se respetan porque por encima del interés general prevalece el interés grupal –es decir, de tribu– para obtener dividendos políticos y de otro tipo –no explica cuáles son esos dividendos de otro tipo que deberían ser aclarados de inmediato–, pero él mismo asegura que es irresponsable y peligrosisima esta tendencia .