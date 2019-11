Pero tal vez por su entusiasmo Seade olvidó que a finales de septiembre pasado la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, fijó otra prioridad, toda vez que por esos días anunció formalmente el inicio del proceso de juicio político para destituir a Donald Trump, causa que ha ido avanzando firmemente. De hecho, a mediados del presente mes la lideresa declaró que el acuerdo es inminente , pero una semana más tarde dijo que en materia de T-MEC no descarta que la votación en el Legislativo se posponga para el próximo año. Mientras, los canadienses esperan el movimiento que haga su vecino del sur para actuar en consecuencia.

El gobierno mexicano presiona para que el Legislativo estadunidense apruebe el T-MEC, pero a todas luces el punto de turrón deberá esperar. Ante la realidad, a Seade Kuri le da por especular: Quedan dos semanas oficiales de Congreso en Estados Unidos; todo lo que necesitan es ya llegar a una decisión que podría darse en unos cuantos días para poder tener un documento claro de propuestas de cambios que veríamos en México, y si esta es respetuosa con todo lo que se ha discutido, será fácil llegar a una conclusión. No estoy muy pesimista. Si no se resuelve en diciembre, bueno, puede resolverse en enero, en febrero. Nosotros siempre dijimos: un acuerdo que no se logre este año, porque hay oposición de oposiciones, ya se va hasta después de las elecciones, 12 meses más tarde . De cualquier suerte, México ya cumplió .

De cereza, el presidente López Obrador subrayó que el tratado es bueno para los tres pueblos y las tres naciones, y así lo ven, así lo sienten, ciudadanos de Canadá, Estados Unidos y México, que conviene a las tres naciones el que se suscriba, se apruebe ese tratado. Eso es importante, porque los tres países tenemos sistemas políticos democráticos y la democracia, como sabemos, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. En el caso del tratado, consideramos que la mayoría de los ciudadanos de los tres países están a favor .

Además, dijo el mandatario, hemos cumplido con todos los compromisos. Hemos estado en comunicación con legisladores de los partidos Republicano y Demócrata. Con estos últimos hemos llevado a cabo acuerdos, compromisos y los hemos cumplido todos .

Bien, pero los gringos tienen otras prioridades y será hasta que a ellos les dé la gana. Mientras tanto, vestida y alborotada.

