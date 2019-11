F

elices porque ya cobraron su aguinaldo 2019 –alrededor de un millón de pesos– se reunieron los tres ex gobernadores del Banco de México con motivo del 25 aniversario de su autonomía. Se ha dicho hasta el cansancio que México es un país kafkiano y este caso avala tal afirmación. El primer gobernador realmente autónomo que ha tenido la institución es Alejandro Díaz de León ...pero de dos años a la fecha. Es el único que no le debe la chamba al Presidente de la República. Ya era gobernador de Banxico el primero de julio de 2018, cuando fue electo López Obrador. Ni se conocían. Miguel Mancera Aguayo estuvo al frente de la institución 15 años, de 1982 a 1997. Le debe la chamba a Miguel de la Madrid y a Carlos Salinas de Gortari. Primero, como funcionario de Hacienda, ocupó la dirección general de Banxico, luego fue ascendido a gobernador. Guillermo Ortiz le siguió entre 1998 y 2009, era el secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo cuando estalló la crisis del Tequila, y lo envió a Banxico. Agustín Carstens ocupó el cargo entre 2010 y 2017, pero también había ocupado la Secretaría de Hacienda con Felipe Calderón y Peña Nieto le dio su bendición. Es más, Díaz de León no hubiera sido gobernador si el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, no hubiera cometido el error de postularse como candidato a la Presidencia; siempre tuvo la opción de que Peña Nieto lo hiciera gobernador de Banxico. La afiliación neoliberal de los jefes del banco central ha dejado huella: se les atribuye la política de contención de los salarios, usaban la amenaza de que subirlos desataría la inflación. Curiosamente, el nuevo gobierno subió los salarios y bajó la inflación. ¿No es kafkiano celebrar 25 años de autonomía de Banxico? Apenas va a cumplir dos.

Santander y los migrantes