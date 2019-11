Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 26 de noviembre de 2019, p. a12

El boxeador mexicano Julio Ceja subió a la báscula y el resultado no fue el esperado. El registro era de cuatro libras arriba del límite permitido (122) para la pelea que se celebró un día después, el sábado 23 de noviembre, contra el campeón supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo, Brandon Figueroa, en Las Vegas.

Al no cumplir con el reglamento, tenía alrededor de una hora para intentar eliminar el exceso, pero perdería la posibilidad de disputar el título.

Regresó a la habitación del hotel donde se hospedó para echar mano a un viejo recurso del boxeo para quitarse algunas libras. Calefacción al máximo, entrenamiento y esperar bajo las cobijas en la cama. Al volver, pudo cumplir con el límite, pero aunque ganara no podría ceñirse el cinturón de monarca.