Martes 26 de noviembre de 2019, p. a11

Luego de que el Guadalajara no logró el boleto a la liguilla del Torneo Apertura 2019, el técnico Luis Fernando Tena confió en que en las próximas horas sea confirmada su continuidad con Chivas de cara al siguiente certamen Clausura 2020.

“La cosa pinta bien, no está nada decidido. Pero yo creo que entre hoy y mañana quedará todo resuelto. No me voy de vacaciones, me quedo aquí a esperar que todo esto se concrete. En caso de que sea afirmativo, que es lo que deseamos, iniciar a planear la pretemporada.

Siempre hay esa incertidumbre. La ha habido desde hace dos meses. Agradecido con los jugadores, que respondieron muy bien, un grupo estupendo con sus ganas de salir de la mala racha. Ojalá pueda quedarme , declaró el estratega ayer en las instalaciones de Verde Valle.

Asimismo, aseguró sentirse satisfecho con el trabajo realizado en el Torneo Apertura 2019, en el que dirigió ocho partidos, con un saldo de cuatro triunfos, dos empates y el mismo número de derrotas; aunque aún no le han confirmado si continuará en el plantel tapatío, ya planea la pretemporada.

“Estoy más tranquilo, porque ya pasó el estrés de los partidos. Para bien o mal lamentablemente ya quedamos fuera. Es una pena tener que ir de vacaciones cuando el equipo va mejorando. Nos han dicho desde hace tiempo que están contentos con el trabajo, pero en el futbol hasta que no queda resuelto todo, las sorpresas se dan, así como en la vida (...)