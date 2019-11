n las primeras noticias que llegaron parecía que el golpe de Estado en Bolivia, que derrocó a su presidente constitucional, Evo Morales, había sido básicamente incruento, y que el asilo que le ofreció México había sido altamente preventivo. A la llegada de Evo a México, y después de sus primeras declaraciones, comenzó a vislumbrarse que el golpe, como prácticamente siempre, tenía un componente de violencia militar indispensable en todas las asonadas. Naturalmente después de cuatro o cinco días llegan ya abrumadoramente informes de una crueldad extraordinaria hacia la población civil por parte de las fuerzas armadas bolivianas. Y no podía ser de otro modo: desde hace décadas las rebeliones militares de ese país se han distinguido por su crueldad y saña excepcionales.

Por las razones expuestas, resulta extraordinariamente positiva la decisión del gobierno mexicano de otorgar asilo a Evo Morales, no sólo por razones personales, sino históricas en América Latina y a escala internacional. Y aquí se ha mostrado otra vez la razón profunda de atender a los principios esenciales de la política exterior mexicana, que ahora tienen rango constitucional, y que garantizan teóricamente el comportamiento democrático del Estado mexicano. No podemos olvidar que, apenas otorgado el asilo a Evo Morales, algunos bárbaros de la opinión pública dijeron en México que se gastaba desmesurada e injustificadamente una suma de dinero que resultaba desperdicio. A estos sujetos sería necesario recordarles que en la defensa de la democracia no hay gastos inútiles, y que en todo caso son mejores que los desperdicios en armas asesinas que quitan la vida a los defensores del pueblo, o en francachelas en las que seguramente se evaporarían tales recursos.