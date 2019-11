Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 25 de noviembre de 2019, p. 13

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, informó que más de 4 mil localidades indígenas de 84 municipios de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo participarán en la consulta indígena sobre la construcción del Tren Maya.

De acuerdo con un comunicado divulgado por el gobierno de Chiapas, luego de que ofreció una conferencia conjunta con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Tuxtla Gutiérrez, para el caso de esta entidad, Jiménez Pons anunció que las asambleas sobre el proyecto férreo se efectuarán en el municipio de Palenque del 29 de noviembre al 14 de diciembre, y la votación se llevará a cabo el 15 de diciembre.

Jiménez Pons explicó que los pobladores participarán mediante dos acciones en paralelo: la consulta indígena y el ejercicio participativo ciudadano, lo que significa que las personas indígenas podrán votar en ambos procesos, en uno como ciudadanos, y en el otro como grupo étnico .