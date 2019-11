No obstante, a iniciativa de un grupo de diputados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, y la estimación que presentó Antonio Altamirano, se definió que con la reducción de las tasas de interés aprobadas por el Banco de México se podía ajustar a 43 mil 330 millones de pesos.

La iniciativa fue turnada desde el 26 de octubre de 2018 y busca adicionar un artículo 5 bis a la Ley del IPAB, que faculte a la Cámara para que que, en la discusión del presupuesto, se revisen los cálculos del pago de intereses, para que no se paguen adeudos indebidos .

Carol Antonio Altamirano (Morena), secretario de la Comisión de Hacienda, dijo que se planteará constituir una comisión especial de la Cámara que indague el uso de recursos públicos para el rescate bancario. Hay un agravio histórico que no se ha resuelto , afirmó.

De los 500 millones, la mitad se destinó al Fondo Regional, que atiende a las entidades más pobres, el resto a proyectos para pueblos y comunidades indígenas.

Además, explicó el legislador, la corrección a la estimación del costo financiero fue histórica, porque por primera vez en décadas se logró romper el dogma neoliberal y se superaron criterios que se han utilizado para presentar a la Cámara costos financieros más altos de los que se observan como tendencia internacional , y se demostró que había una sobrestimación del pago de la deuda pública.

De esta manera, en el ramo 24. Deuda Pública, que tenía previstos 543 mil 349 millones de pesos, se redujeron 5 mil millones para quedar en 538 mil 349 millones .

Es histórico que los funcionarios de Hacienda hayan asumido una nueva postura y se haya autorizado, por la posición de diputados de todos los partidos, reasignar fondos, empezando por las entidades más pobres , subrayó.

Con la aprobación de este ajuste, agregó, quedó claro que se pueden cubrir las obligaciones con realismo y no con el truco de usar el endeudamiento para ocultar fondos. Hay que revisar los recursos millonarios que han sido transferidos. No veo razón para no investigar si ha existido un sobrecosto del endeudamiento y saber qué ha pasado con esos recursos .