Con la nueva administración, el presupuesto del organismo se redujo 25 por ciento para el actual ejercicio fiscal, cuando se le asignaron mil 500 millones de pesos. Aunque formalmente se le disminuyó 10 por ciento respecto de su propuesta presupuestal para 2020 –solicitaron mil 730 millones de pesos–, en realidad en 2020 tendrán un incremento marginal, incluso por debajo de la inflación, de 2.7 por ciento, pues erogarán mil 541 millones de pesos.

Aunque proporcionalemente no es el más afectado, con el actual gobierno el Instituto Nacional Electoral ha resentido la reducción acumulada de 2 mil 21 millones de pesos para los ejercicios presupuestales 2019 y 2020, con respecto a sus propuestas de prerrogativas que ha enviado. Para 2019 el INE argumentó como inviable el recorte por las seis elecciones locales que organizó, amagando incluso con la posibilidad de no enterar los impuestos, lo cual no sucedió.

En 2020, inicia formalmente el proceso electoral para los comicios intermedios de 2021, a pesar de lo cual se aprobó el recorte presupuestal más grande de su historia. En contrapartida, el INE se ha negado a que los ajustes impacten sus salarios o prestaciones que ya desaparecieron en el gobierno federal, como los gastos médicos mayores o el fondo de retiro individualizado que gozan solamente una elite de funcionarios del organismos.