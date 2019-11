Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 25 de noviembre de 2019, p. 7

Tlapa de Comonfort, Gro.. Ante integrantes de pueblos originarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato del líder del Frente Popular de La Montaña, Arnulfo Cerón Soriano, no se pueden catalogar como crímenes de Estado, ya que ahora al ser él comandante supremo de las fuerzas armadas no permitirá actos de injusticia. Además, ofreció protección a quienes tengan información que lleve a esclarecer ambos casos, incluso si se trata de quienes hayan participado en hechos delictivos.

También indicó que por el nuevo marco legal que ha impulsado su gobierno cuando se vengan a dar cuenta ya va a haber una nueva Constitución . Los cambios, dijo, se hacen para que no se use la fuerza para quitar a autoridades legítimamente constituidas y no haya golpes de Estado, lo cual también fue un motivo para dar asilo al ex presidente de Bolivia, Evo Morales.

No se dejará de buscar a los 43 normalistas

El mandatario encabezó un diálogo con integrantes de los pueblos mixteco, tlapaneco, amuzgo y náhuatl en el que los asistentes portaron decenas de pancartas y lonas con denuncias sobre casos de desaparecidos, acompañados por reclamos de justicia. Uno de ellos fue el de Arnulfo Cerón, cuyo cuerpo fue hallado en una fosa clandestina tras 40 días de haber sido reportado como desaparecido.

Luego de exponer que en las comunidades indígenas 90 de cada 100 casas ya es beneficiaria de alguno de los programas federales, afirmó que su gobierno no dejará de buscar a los 43 normalistas porque hizo el compromiso de dar a conocer toda la verdad. También decirles a los que tienen información, que participaron en hechos delictivos, si ellos quieren ayudar a que se sepan las cosas, el gobierno los va a proteger. Lo que necesitamos es conocer la verdad siempre. Y cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad si hay voluntad política de la autoridad .