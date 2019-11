U

n viernes, antes de las 22 horas, dos transeúntes esperan en la parada del microbús. Frente a ellos se detiene una patrulla de la policía municipal de Naucalpan, estado de México, descienden dos agentes y les ordenan subir al vehículo. ¿Por qué?, pregunta uno. Porque huelen a alcohol, responde un uniformado que ni siquiera llegó a olerlos. Rumbo a la oficina del juez calificador el agente advierte: si traes 3 mil pesos, aquí te bajas, y si no el juez te va a pedir 3 mil 500 o quedas detenido 72 horas . A la mañana siguiente, el funcionario en turno le pide a la atribulada esposa de uno de ellos 2 mil 350 pesos por dejarlo ir. Sólo traigo 800 pesos , repone. Junte otros 500 , le dice. No los tengo y toma la salida. A ver, eche los 800 , accede el juez, y la mujer abraza a su esposo, no sin antes preguntar: ¿no dan recibo?