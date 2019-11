M

artín Granovsky, del diario argentino Página 12, preguntó a Evo Morales durante una entrevista realizada mediante Skype: ¿Dejará México y regresará a Bolivia? A lo que el renunciante presidente respondió: Mucho desearía volver a Bolivia. Pero quiero que sepan que desde el norte nos informaron que Estados Unidos no quiere que yo vuelva a Bolivia. El gobierno golpista tampoco lo quiere .

Exploró Granovsky desde otro flanco: ¿Proyecta cambiar el asilo mexicano por un asilo argentino? Y Evo Morales contestó: “No lo descarto. Quiero estar más cerca de Bolivia. El hermano y la hermana Fernández (Alberto, actual presidente electo y Cristina, actual vicepresidenta electa y ex presidenta de la nación) siempre me cooperaron. Nunca me abandonaron…”

Recuérdese que Fernández tomará posesión el próximo 10 de diciembre y Evo ha sido invitado a tal ceremonia. Además, sus hijos Evaliz Morales Alvarado y Álvaro Morales Peredo ya están en Argentina, aunque en condición de turistas, no como asilados. Por cierto, en la entrevista con Página 12, Evo también confirma que no serán candidatos ni él ni el vicepresidente, Álvaro García Linera, en las elecciones que ya se han acordado en Bolivia, bajo la mirada y garantía de organismos internacionales https://bit.ly/35FZ3TZ.

La eventual salida del país del ex presidente Morales, alojado en un campo militar mexicano, desproveería de material propagandístico a segmentos de oposición al Presidente de México que han desplegado una mezquina campaña contra el otorgamiento de asilo al político boliviano forzado a dejar el poder y en peligro de ser asesinado. También reducirá riesgos de confrontación de la llamada 4T con Washington, donde siguen moviendo los hilos contra el primer presidente del Estado plurinacional de Bolivia.