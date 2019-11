L

o que no se dijo en la sesión de la Cámara de Diputados en abril del lejano 2014, en la que fueron designados los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, fue que padecen una condición sicológica conocida como crematomanía. Se define como adicción al dinero. Desde entonces, incluyendo el presupuesto recién aprobado para 2020, el Consejo del INE ha costado a los contribuyentes 83 mil 695 millones de pesos (ver gráfica). En cambio, sí se habló del origen espurio del consejo. El entonces coordinador de MC, Ricardo Monreal, dijo que el INE sería un órgano descafeinado por ser producto de un vulgar y grosero reparto de cuotas donde el PRI se llevó cinco posiciones, el PAN tres y el PRD tres. El diputado del PT, Manuel Huerta, los identificó por sus nombres y afiliación: Diputados, no se engañen ni engañen a la ciudadanía, nosotros no elegimos al consejero presidente ni a ninguno de los 10 consejeros electorales. Y es obvio que hay que desenmascarar este cochupo. Miren, el pueblo tiene que saber que Ciro Murayama Rendón, Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valle y Javier Santiago Castillo son posiciones del PRD. Del PAN, pusieron a Benito Nacif Hernández, Arturo Sánchez Gutiérrez y a José Roberto Ruiz Sal-daña. Del PRI son el resto, incluido el presidente Lorenzo Córdova, para vergüenza de su raigambre . Los priístas son Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Marco Antonio Baños Martínez, Enrique Andrade González y Adriana Margarita Favela Herrera.

El cochupo…