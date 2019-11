Cuatro veces me han dado fecha de resolución, pero han sido prórrogas. Esto me afecta, pues soy estudiante de posgrado de la UNAM y realizo la especialidad en cirugía general en el Issste y esos ingresos son los únicos que recibo.

Por este medio expongo mi queja y exigencia a Banamex, el cual no ha dado solución a la solicitud que hice desde octubre pasado, por un depósito en cheque realizado en uno de sus cajeros inteligentes, que a la fecha no he visto reflejado en mi cuenta de débito.

Algunas veces me he presentado en el banco donde realicé el depósito para que me den una resolución pronta, pero he perdido hasta dos horas en espera, y sin respuesta. He realizado llamadas telefónicas que mínimo me llevan 30 minutos en exponer mi caso cada vez que llamo. Doy a conocer a sus lectores el poco profesionalismo del banco Banamex para con sus cuentahabientes.

Mariana del Carmen Radilla Flores

Invitaciones

Más retos, a un año de la 4T

El Colectivo Morena Chilangos (Comochi) invita al conversatorio y debate Nuevo reto a un año de la 4T, que conducirá Elvira Concheiro Bórquez, investigadora y profesora de la UNAM, mañana a las 18 horas, en el Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán.

Araceli Vázquez, Clara Robledo, Ezequiel Cortés, Esperanza de Huete, Frida Sánchez, Francisco Pérez, Guadalupe López, Hugo Sánchez, Lourdes Cortés, Lucía Cornejo, Ofelia Galicia, Rolando Carrasco, Rosa Elena Lira y Servando Tapia

Música de José Pomar en el Munal

El miércoles 27 se realizará un concierto de música de piano de José Pomar Arriaga (1880-1961), cuya obra está siendo rescatada por eminentes músicos mexicanos desde hace varios años. En esta ocasión, el pianista Rodrigo Traba Acevedo presentará La obra integral para piano de José Pomar en dos excelentes discos.

Los esperamos a las 19:30 horas, en el salón de recepciones del Museo Nacional de las Artes, Munal, frente al Palacio de Minería, Tacuba 8, en el Centro Histórico. Entrada libre.

Cien años de surrealismo

La revista Blanco Móvil invita a la presentación del número 145-146 dedicado a la poesía, 100 años de surrealismo, con la participación de Luis Aguilar, Felipe Garrido, Andrés Cisneros, Carmen Nozal y Eduardo Mosches. Lectura de poemas por Francesca Guillén y música con el sax de Omar López. Mañana a las 19 horas, en la Casa del Poeta Ramón López Velarde, Alvaro Obregón 73 Colonia Roma.

Eduardo Mosches

Presentación de libros

Invitamos a la presentación de los libros Las trampas de la publicidad oficial (Ley chayote), hoy a las 10 horas. Participarán: Mariana Niembro, Ricardo Reyes y Socorro Apresa, además del autor.

Mañana a las 9 horas: Teorías críticas y derecho mexicano (influencia de las teorías marxistas y anarquistas en el derecho). Expondrán sus autores Aleida Hernández Cervantes, Roberto Niembro y Jaime Cárdenas. Ambos actos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Jaime Cárdenas