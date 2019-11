Con independencia de las realidades externas, es inocultable que en nuestro país el conjunto de expresiones de violencia contra las mujeres constituye un fenómeno devastador. Sin duda, su faceta más terrible y exasperante es el pavoroso número de feminicidios –se calcula que entre siete y 10 al día–, pero no debe soslayarse que en los hogares, en las calles, en los sitios de trabajo y en escuelas y universidades, niñas y mujeres enfrentan un sinnúmero de agresiones, acaso menos visibles, pero suficientes para que muchas de ellas encuentren intolerable la vida en sociedad y vean en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia meros mecanismos de simulación.

La violencia contra las mujeres y las niñas debe cesar, para lo cual no deben escatimarse medidas en todos los ámbitos: desde el legislativo, judicial y el ministerial hasta el educativo, pasando, desde luego, por la movilización social. Cabe esperar que en las manifestaciones previstas para hoy la contundencia de la protesta no llegue a la violencia y no dé pie, con ello, a que se desvirtúe o tergiverse su sentido y se distraiga la atención de lo central, lo principal y lo urgente, que es poner fin a las agresiones de todo nivel contra las mujeres, a la impunidad que las multiplica y a las posturas machistas y patriarcales que las propician.