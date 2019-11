Ambas decisiones constituyen un reconocimiento tácito de que las cosas se le han ido de las manos al gobierno y a la policía, que con 40 mil efectivos desplegados en el país no ha conseguido restablecer el orden público ni aplacar el descontento social, lo que ha significado, según cifras policiacas, más de 5 mil 800 actos violentos (de los cuales más de 4 mil 100 son saqueos), más de 15 mil detenidos, miles de heridos y 23 muertos.

Desde que se desató la crisis social y política el viernes 18 de octubre, excepto la masiva destrucción de la red del Metro de Santiago, no hubo ningún reporte de ataque o de intento de ello sobre objetivos como los que describió Piñera. El suministro de electricidad, agua, telefonía e Internet han permanecido estables, si bien se han reportado paulatinos bloqueos en carreteras.

Es un camino intermedio muy peligroso, sacar a los militares parcialmente a proteger objetivos estratégicos, por ejemplo el Metro, es jugar con fuego porque en cualquier minuto puede haber manifestaciones que generen la reacción de militares contra las personas. En consecuencia, está nuevamente tomando una mala decisión. Lo que ha fracasado en su gobierno son los mecanismos de inteligencia para desactivar a grupos más extremistas, en lugar de atacar a ese nivel, está nuevamente criminalizando la demanda social y la movilización ciudadana , señaló.

Con esta decisión, añadió, el presidente deberá asumir políticamente las acciones y omisiones que comentan los militares en contacto con la ciudadanía.

Piñera tiene dos opciones: restituir el orden público o renunciar y provocar la vacancia presidencial. Está optando por la primera, en circunstancias que el orden publico debió ser restablecido apenas iniciadas las jornadas de protesta. Es perfectamente compatible restablecer el orden público con respeto a los derechos humanos, ya que el Estado tiene monopolio legítimo de la fuerza. Piñera debió restituir el orden sin violentar de la manera que ha sucedido, a la ciudadanía , expresó.

El analista también estimó que la decisión de Piñera en parte se sustenta en el apoyo que en las últimas horas le brindaron figuras más tradicionales de la centro izquierda , en alusión a antiguos ex personeros de la vieja concertación que gobernó el país por 20 años consecutivos y que contribuyó a legitimar el modelo económico, político y social pinochetista, con mínimos ajustes.

En la práctica le dieron piso a Piñera para avanzar en esta agenda. Me temo que es un poco tardío. El orden público se debe restablecer, pero no era necesario esperar 40 días para darse cuenta. Carabineros está desgastado y desprestigiado. No hay apoyo político para decretar un estado de emergencia, por lo que esta medida de sacar parcialmente a los militares, puede traer una nueva oleada de violencia.

En otro orden, este lunes comenzará un huelga general que pretende extenderse hasta el miércoles y que abarcará sectores sensibles como los portuarios y el transporte, además de los funcionarios públicos.