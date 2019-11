Arturo Cano

Lunes 25 de noviembre de 2019, p. 28

El Alto. Jeanine Áñez, autoproclamada presidenta de Bolivia, promulgó la ley que abre la puerta a nuevas elecciones. Luego vino la extraña foto para estos tiempos de crispación: ella tomaba la carpeta con el documento de un lado, y del otro lo hacía la titular del Senado, Eva Copa, una alteña de 32 años que estudió trabajo social y pertenece al Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales.

Forzada cohabitación institucional sobre todo para el MAS, cuyo número dos (el uno es Morales) fue detenido el jueves en una revisión de rutina .

Continúa la persecución de dirigentes. Sin pruebas ni argumentos jurídicos, arrestaron a Gerardo García, vicepresidente del MAS-IPSP, al ejecutivo de la FUL (Federación Universitaria Local) de la UMSS (Universidad Mayor de San Simón), Carlos Juchano y anunciaron orden de captura contra Wilma Alanoca. Paren las detenciones ilegales e injustas.

A 40 kilómetros del Palacio Quemado, pobladores de Senkata bloquearon nuevamente, de manera parcial, la vía hacia La Paz, a un kilómetro del lugar donde fueron atacados por militares que les dispararon desde helicópteros y desde los edificios, según los testimonios que familiares de los nueve muertos ofrecieron frente a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Nos están matando como si fuéramos animales, como si no tuviéramos derechos. ¿Cómo es posible que vengan, disparen a quien sea y luego digan ‘ellos se están matando entre sí’?, preguntó María Cristina Quispe, esposa de Juan José Tenorio, de 23 años, quien recibió un disparo en el corazón el pasado 19 de noviembre.

¿Qué le voy a decir a mi hijo cuándo crezca y me pregunte por su papá? No tengo palabras, no tengo lágrimas ya , siguió la mujer frente al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.

La viuda narró que su marido volvía de cobrar su sueldo y cometió el error de ayudar a levantar a los heridos y llevarlos a un lugar seguro. Ese fue su error, ayudar a los que lo necesitaban, no dejarlos tirados como perros .

Primitivo Quispe demandó justicia para su hijo Pedro, de 37 años: Mi pedido es más que todo por mis nietos, han quedado huérfanos de padre. Uno, ni siquiera lo va a conocer. Es nenita, ¿no, hija? , preguntó a su nuera embarazada.

Elvia Quispe Ticona habló por su hermano Antonio, muerto a los 23 años. Aseguró tener pruebas de que a su familiar le dispararon desde un helicóptero. Minutos antes estaba almorzando con mi mamá. Sale y a la vuelta de casa recibe un impacto de bala .

Wendy, pareja de Devi Posta Cusi, no pudo contener el llanto mientras decía: Nosotros sólo hemos venido a trabajar. Quiero la anulación del decreto 4078. Que detengan a la señora Áñez, a (Arturo) Murillo (ministro de Gobierno, quien se ha responsabilizado del operativo que tuvo como objetivo liberar la planta de combustible que se ubica en Senkata y así llevar gasolina y gas a la capital del país).

Antes de recibir los testimonios, Paulo Abrao expresó que el trabajo de la CIDH consiste en buscar testigos, documentar las situaciones y acopiar información, a fin de empujar a las autoridades estatales a cumplir su deber de justicia y reparación de las víctimas, de aclaración de los hechos .

Los habitantes de Senkata recibieron a la delegación de la CIDH en un templo de la localidad, con una lluvia de carteles, gritos de ¡justicia! y aplausos.