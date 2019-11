Durante su presentación, también cantó el tema Shake it off, y lo hizo junto a sus amigas Camila Cabello y Halsey.

No los mencionó durante sus discursos de aceptación, pero sí le agradeció a su nueva disquera por permitirle expresarse libremente como artista.

▲ Otorgados por votación de los seguidores, los American Music Awards coronaron ayer como Artista de la década a Taylor Swift, su máxima galardonada de todos los tiempos, quien con 28 premios ayer superó el récord de 24 que ostentaba el Rey del pop, Michael Jackson. Foto Afp

Con 28 galardones, Swift se convirtió en la artista más premiada en la historia de los American Music Awards, que se realizan desde 1974. En 2018 la interprete de ME! se convirtió en la artista femenina más reconocida en esta gala al vencer en cuatro categorías para sumar 23 láureas, batiendo el récord de 22 de Whitney Houston.

Al ganar mejor álbum de pop/rock, la cantante superó a Billie Eilish y Ariana Grande, quienes trabajan con Braun.

Eilish consiguió el primer premio televisado de la noche, a artista favorita alternativa. Y más tarde se alzó con el de mejor nuevo artista.

Selena Gomez inauguró la ceremonia de los AMAs y levantó de sus asientos a sus amigas Swift y Halsey.

Sonando desafinada por momentos, interpretó su más reciente tema Lose you to love me.

Además de reconocer a lo mejor de la música en Estados Unidos, el escenario de los American Music Awards también es una plataforma para que grandes figuras demuestren su talento, como el caso de Lizzo, Billie Eilish, Dua Lipa, Kesha, además de Camila Cabello y Shawn Mendes, quienes entonaron Señorita, triunfadora en mejor Colaboración del año. La noche también fue engalanada con las actuaciones de Jonas Brothers, Thomas Rhett y Toni Braxton.

Vencieron en otras categorías: Gira del año: BTS. Artista masculino favorito de pop/rock: Khalid. Dúo o grupo favorito de pop/rock: BTS. Canción favorita de pop/rock: Halsey, Without Me. Artista masculino favorito country: Kane Brown. Artista femenina favorita country: Carrie Underwood. Dúo o grupo country favorito: Dan + Shay. Álbum favorito de country: Carrie Underwood, Cry Pretty. Artista favorito de rap/hip hop: Cardi B. Álbum favorito de rap/hip hop: Post Malone, Hollywood’s Bleeding. Canción favorita de rap/hip hop: Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, Old Town Road. Artista masculino favorito de soul/R&B: Bruno Mars. Artista femenina favorita de soul/R&B: Beyoncé. Artista favorito de rock alternativo: Billie Eilish. Artista favorito latino: J Balvin.