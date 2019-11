Somos de los pocos países que tardamos dos o tres años en quitar una hipoteca que ya estaba dada en un crédito. No hay seguridad de tener garantías en el crédito y es muy importante para el crecimiento de un país que esté el financiamiento; sin crédito no puedes jalar , precisa.

Expresa que en el presupuesto de 2014 se asignó una partida de 600 millones de pesos para que se crearan tribunales especiales financieros, con el fin de establecer juicios a las personas que no pagaran sus créditos a los bancos, especialmente para financiamientos de bienes duraderos, como vivienda, apoyo a cadenas productivas o compra de maquinaria industrial.

Se puede venir con esta desaceleración, sin querer, una cultura del no pago, y ello se debe a que los procesos judiciales son eternos.

Indica que en entornos de desaceleración económica, como el que actualmente se vive a escala global, el sistema financiero puede caer en un ambiente de no pago, fenómeno que afectaría la colocación de crédito por instituciones bancarias y llevar los índices de morosidad al alza.

Puntualiza que en una situación de bajo nivel de crecimiento, como la que actualmente enfrenta el país, si las instituciones financieras no cuentan con las garantías judiciales para impulsar el crédito, el financiamiento puede verse estancado.

El presidente de la Unifimex, que aglutina a diferentes bancos medianos del sistema, como Compartamos, Banco Azteca y Multiva, menciona que con ese tipo de certeza jurídica, por ejemplo, al otorgarse un crédito a una empresa para la compra de maquinaria, en caso de que éstas no cumplan con sus obligaciones de pago, los bancos puedan recuperar los bienes.

“Serían procesos de mediación, métodos voluntarios. Creo que si esto se impulsa, poco a poco los bancos pueden irse sumando… Esto no es para que el banco no pierda, recuperar las garantías es para que el inversionista no pierda.”

Explica que con dicho tipo de tribunales el crédito se formaliza, y aunque es posible que el proceso de implementación pueda tardar entre tres y cuatro años, es una propuesta que fortalece aún más el sistema financiero mexicano.