Lunes 25 de noviembre de 2019, p. 8

A cinco meses del arranque de Vientos del Pueblo, la colección editorial popular del Fondo de Cultura Económica (FCE), ésta ha logrado vender a la fecha medio millón de ejemplares, destacó Paco Ignacio Taibo II, director de ese sello editorial.

O sea que los agoreros de que esto iba a ser un fracaso bien se la pueden guardar. No digo más porque luego me regañan, me di-cen que soy un lépero , exclamó.

El escritor ofreció una charla la tarde del sábado pasado sobre ese proyecto editorial en el Tendido de Libros en Iztapalapa, especie de feria editorial en la que el FCE, en colaboración con esa alcaldía, ofreció este fin de semana parte de su catálogo, así como los de Educal y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura federal.

Antes, ha realizado encuentros así en Durango y Puebla; los siguientes serán en Manzanillo, Colima; Querétaro, y el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México, esta última del 20 al 22 de diciembre, informó a La Jornada el área de prensa del FCE.

Efectuada en la Macroplaza del Jardín Cuitláhuac, Iztapalapa, en la plática Taibo II refirió que esa colección cuenta con 28 títulos y que está por publicarse el 29, así como que se han impreso un millón 80 mil ejemplares.

Contó que esta iniciativa tuvo su origen en el momento de asumir la dirección de ese sello editorial y encontrarse con una debilidad, una carencia y una necesidad : el FCE no tenía una colección definitivamente popular.

Es el colmo, pero la editorial del Estado mexicano tenía lo que llamaban una colección popular, con libros de 150 pesos para arriba, pero no había una realmente popular.

Refirió que tal situación impedía emprender una política de fomento a la lectura en sectores donde no hay ingresos suficientes, y reiteró que los elevados precios han sido un obstáculo enorme para que los mexicanos comunes y corrientes compren libros.