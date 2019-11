l diario La Prensa de Nicaragua colocó en toda la primera plana una botella de agua, con el título Nicar Agua. La botella es un nuevo símbolo de lucha de la Solentiname rebelde. Se dice que nadie puede negar un vaso de agua, pero no es el caso del presidente perpetuo Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosa Murillo de Ortega.

En Nicaragua la presencia de los símbolos se nota ni bien se sale del aeropuerto. En medio del camellón carretero se levantan unas estructuras metálicas, de un supuesto árbol de la vida, que quiso convertirse en un símbolo de esperanza para el régimen. No bastaba con uno, estos se repiten hasta la saciedad cada cincuenta metros. Por obra y gracia de la señora de Ortega, actual vicepresidenta y promotora de la idea de sembrar la ciudad con árboles de la vida metálicos, la resistencia ha encontrado la manera de desahogar su encono contra ellos.

Durante la revuelta de abril varios fueron derribados y otros han sido quemados y vandalizados. Quedan todavía muchos en pie, pero no podrán escapar a su destino, serán quemados, derribados y despedazados, por esta nueva generación de muchachos rebeldes, en medio del paroxismo de una fiesta popular.

Otra insignia derribada ha sido el megalómano proyecto del Canal Transoceánico, símbolo del entreguismo del siglo XXI, con una concesión de 100 años renovable, al millonario chino Wang Jing que tuvo sus cinco minutos de gloria al engatusar a Ortega y familia, con la evocación de un viejo sueño nicaragüense, que lo más seguro es que se convertiría en pesadilla.

Ya no fueron los muchachos, sino los profesores y científicos nicaragüenses, agrupados en la novel Académica de Ciencias de Nicaragua, los que señalaron las pocas virtudes y muchos defectos y problemas del mencionado proyecto. Con bases sólidas y científicas, y con asesoría internacional, los académicos desenmascararon las falacias de este proyecto que quería convertirse en símbolo del progreso y el futuro del país.

Finalmente, no hay mayor carga simbólica que la muerte, la memoria de los que dieron su vida en estas primeras batallas, que todavía no tiene final. Y para preservarla está el nuevo museo de la memoria por los caídos y contra la impunidad, Ama y No olvida, instalado en la UCA, uno de los bastiones juveniles y profesoriles de la resistencia.

Gracias Nicaragua, Nicaragüita, por dejarme ver tu legendario rostro de resistencia y rebeldía, gracias por permitirme degustar tus tamales, con papa y arroz y saborear tu aromático ron; gracias por hacerme recordar tus trinos de poetas daríos y cardenales; gracias ¡gracias!