L

a revolución siempre fue la revolución, para parafrasear a Luis Cabrera. Hasta que dejó de serlo a pesar de esfuerzos y discursos varios y provenientes de los más diversos y encontrados sectores y grupos sociales.

En un lapso relativamente corto, los compromisos de aquella historia fueron refuncionalizados, pospuestos o desnaturalizados. Sometidos a una metamorfosis lamentable, dañina para la salud del propio régimen construido al amparo de la herencia revolucionaria. Era la secuela de la crisis de México de que nos hablara Cossío Villegas y que el maestro Silva Herzog resumiera en un contundente la Revolución Mexicana ha muerto . El verbo quiso mantenerse aunque en mucho se renegara de aquella gesta y se traicionaran algunos de sus principales mandatos y legados. Y así se fueron los años y pasó la vida.

Muchos de mi generación y otras aledañas, después de criticar con severidad la revolución a partir de sus desempeños y resultados en materia de igualdad y equidad, protección social y atentados contra los derechos fundamentales, buscamos sin embargo recuperar lo que entendíamos que era su mensaje esencial y profundo, arraigado no sólo en su propia y turbulenta historia sino en lo que nos decía y enseñaba la evolución política del pueblo mexicano, como gustaba decir Justo Sierra.

No se trató de una mistificación ni de un auto engaño, sino de buscar poner los pies en la tierra de la política y del Estado a cuyas letras y dichos se aferraban grandes contingentes sociales, proletarios y campesinos, surgidos de la propia revolución. Se trató de un discurso voluntarioso pero que, a la vez, buscaba liberarse de los mandatos de hierro de un marxismo mal traducido y peor entendido que dejaba de lado, o de plano renegaba de, las grandes líneas para la transformación histórica y estructural de que fue portadora la revolución. Estas líneas, enseñaba Rafael Galván en su ejemplar lucha por la justicia social y el derecho de los trabajadores, pudieron desplegarse en los años que siguieron al inicio de la reconstrucción del Estado, con la configuración de un régimen comprometido con el reclamo de justicia social que resonara por décadas de guerra, fratricidio y simulación que llevaron al país a la erección de un Estado nacional propiamente dicho.