Ana Langner

Periódico La Jornada

Domingo 24 de noviembre de 2019, p. 15

El golpe de Estado contra del gobierno del presidente en el exilio de Bolivia, Evo Morales Ayma, y la re-presión que le ha seguido, puede repetirse en cualquier país de América Latina, advirtió José Crespo Fernández, embajador boliviano en México.

Durante una Jornada de Paz por el país andino llevada a cabo en el Jardín Hidalgo, en Azcapotzalco, el diplomático expresó la necesidad de saber controlar de mejor manera a la policía y las fuerzas armadas, pues constituyen, al final, “el vehículo por el cual las clases dominantes y el Imperio se hacen de nuestros pueblos.

“Tengo tres años de embajador de Bolivia y no he intervenido nunca en política nacional mexicana; no lo voy a hacer nunca porque es parte de los acuerdos que tenemos en Relaciones Exteriores, pero también es parte del respeto que debemos tener los extranjeros en la tierra que nos cobija, pero sí debo decir –sin intervenir– que esto que nos ha pasado a nosotros le puede pasar a cualquier país de América Latina.”